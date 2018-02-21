Ещё
Обнаружена серьезная уязвимость в программе uTorrent
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под угрозой взлома: эксперты обнаружили серьезную уязвимость в программе uTorrent 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress
Уязвимость дает возможность хакерам получать доступ к скачанным файлам и истории загрузок.
В двух версиях известного торрент-клиента uTorrent специалисты компании Google Project Zero нашли критическую уязвимость.
По информации экспертов, уязвимость дает возможность хакерам получать доступ к скачанным файлам и истории загрузок. При этом любой сайт, который был посещен пользователями, может контролировать основные функции uTorrent. Об этом сообщает ArsTechnica.
Специалисты отметили, что наибольшую угрозу несут вредоносные страницы, которые дают возможность своим владельцам загружать вирусы в папку автозагрузки Windows.
Разработчики uTorrent сообщили, что эта опасная уязвимость исправлена в бета-версии программы для компьютеров, но общедоступное обновление появится лишь в течение нескольких дней.
ТК «Звезда»: последние новости
Twitter ужесточил правила для борьбы с ботами В Microsoft случайно расказали о недостатках новой Windows В WhatsApp обнаружили необычную функцию
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МЧС выпустило экстренное предупреждение36
Вашингтон помог Москве вернуть миллиарды долларов77
США выдвинули России категоричное требование731
На российской базе в Сирии заметили Т-50154
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ248
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
02:39
МЧС выпустило экстренное предупреждение
Погода Новости Москвы
00:07
На российской базе в Сирии заметили Т-50
Оружие Армия
03:39
Владимир Басов показал фашистов умными и красивыми
Шоу-бизнес
00:42
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ
В мире Украина
01:09
Якутские дети облились водой ради Ди Каприо
Общество
00:39
Неадекват заблокировал скорую во дворе Брянска
Общество
00:36
Хлеб разделили по половому признаку в Беларуси
Общество
02:38
Японцев принудительно стерилизовали для чистоты расы
Общество
02:55
Как Евстигнеева сделали директором лагеря
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение