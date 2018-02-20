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Экономисты США причислили РФ к хакерским державам
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Американские экономисты причислили Россию к хакерским державам 

Ведомости 20 февраля 2018
Фото: EPA
Эксперты Совета экономических консультантов при Белом доме оценили издержки экономики США от злонамеренных хакерских атак. Только в 2016 г. они составили $57-109 млрд, отмечается в докладе совета. Одной из главных причин кибертерроризма названа конкуренция на государственном уровне.
Всего эксперты разделили хакерское сообщество на шесть групп, в зависимости от их мотивации. Речь идет о государствах, участвующих в международном соперничестве, конкурирующих между собой корпорациях, «хактивистах» — частных активистах хакерского движения, извлекающих из громких акций свои интересы, криминальных группах, стремящихся к славе оппортунистах, а также инсайдерах в компаниях — недовольных сотрудниках, ищущих мести или финансовой выгоды.
На организованные преступные группы приходится около 51% всех кибератак, на хакерские державы — 18%. Основными действующими лицами здесь, по мнению американских экспертов, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
В докладе отмечается, что хакерские группы, работающие на эти государства «хорошо финансируются и часто участвуют в сложных, целенаправленных атаках». Государства преследуют политические, экономические, технические или военные задачи. «Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они могут совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств», — говорится в докладе, в который включена информация, аппарата директора национальной разведки. Такие группы могут участвовать в промышленном шпионаже, в разрушении бизнеса при участии различных подставных фирм. Так, например, может выглядеть ответ на международные санкции.
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