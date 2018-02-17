Ещё
За неявку на выборы пригрозили геями на передержке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неявку на выборы пригрозили геями на передержке и лимитом на туалет 

Lenta.ru 4 часа назад
В сети набирает популярность шутливый ролик, который рассказывает, что может произойти в России, если пропустить президентские выборы 18 марта. Видео опубликовано на YouTube.
По сюжету, главный герой запрещает супруге заводить будильник на девять утра воскресенья, чтобы поспать подольше, несмотря на ее намерение успеть на выборы. На следующий день он просыпается от звонка в дверь: на пороге военные, они хотят забрать его в армию, так как призывной возраст повысился до 60 лет. Затем сын просит у него четыре миллиона для школы, а позже на кухне герой обнаруживает «гея на передержке»: по новым законам, каждый гражданин страны обязан на время взять домой гомосексуала, если тот расстался с партнером. Антагонист прячется от всех в туалете и слышит механический голос, говорящий: «Внимание, количество посещений туалета ограничено».
После всего герой просыпается снова и понимает, что все увиденное ему приснилось. Он будит жену и требует, чтобы они немедленно шли голосовать, «а то поздно будет».
Lenta.ru: последние новости
Турецкий кот уснул в центре толпы и прославился Взломана «неприступная» защита Windows 10 YouTube предложил посмотреть на «черных» и попал под шквал критики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии назвали главную угрозу для мира56
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене23
Появились подробности расстрела солдат ВСУ сослуживцами156
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу61
Эпичные фото за секунду до катастрофы5
Видео
02:33
Новый инцидент произошел в печально известном детсаду
Происшествия
00:57
Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК «Тор-М2ДТ»
Армия Оружие
03:24
Ваенга показала последствия своей болезни
Шоу-бизнес
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
03:51
Австрия рассматривает «Северный поток-2» в позитивном ключе
В мире Европа
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение