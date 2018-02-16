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Взломана «неприступная» защита Windows 10
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Взломана «неприступная» защита Windows 10 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Группировка киберпреступников сообщила о взломе «неприступной» защиты Windows 10 UWP, пишет портал ANTI-MALWARE.
Члены группировки CODEX заявили, что скомпрометированы все пять уровней защиты.
Универсальная платформа Windows UWP была наиболее защищенной из всех продуктов компании Microsoft. Однако CODEX проникли в реализуемую на базе UWP игру Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. Они обошли все пять алгоритмов цифрового ограничения (DRM или digital restrictions management). Со слов хакеров, взломаны такие структуры как Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX.
Об уязвимости всей платформы позволяет говорить взлом всех форм DRM. Пока неясно, используются ли идентичные схемы защиты в других приложениях, реализуемых на базе Windows 10 UWP.
Специалисты по кибербезопасности ожидают, что Microsoft в скором времени обновит систему защиты платформы.
Несмотря на то, что в последнее время большинство хакеров переориентировали свою деятельность на взлом мобильных устройств, продукты Microsoft для персональных компьютеров остаются одной из наиболее частых мишеней кибератак.
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