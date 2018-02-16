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Стало известно, когда в РФ начнут мониторить соцсети
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В Роскомнадзоре рассказали, когда могут начать мониторить соцсети 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о мониторинге социальных сетей с целью выявления "колумбайн-сообществ" целесообразно решать после принятия законопроекта по блокировке сайтов, склоняющих детей и подростков к преступлениям, и определения ведомства, которое будет уполномочено принимать решения о запрете, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ряд "колумбайн-сообществ" ("колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков, которые в 1990 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн") в социальных сетях, а также с предложением рассмотреть возможность создать в ведомстве специальную структуру для мониторинга социальных сетей с целью выявления подобных групп и своевременного реагирования.
"Вопрос проведения мониторинга информационного пространства на предмет выявления указанной в Вашем письме информации целесообразно решать после внесения соответствующих поправок в статью 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ и определения федерального органа исполнительной власти уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — говорится в письме-ответе Жарова, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил руководитель Роскомнадзора, в настоящее время вице-спикером ГД Ириной Яровой разработан законопроект, касающийся внесения изменений в статью ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающей внесудебный порядок ограничения доступа в сети к информации, склоняющей или иным образом вовлекающей несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.
"В случае принятия данного законопроекта следующим шагом его реализации станет определение правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — отметил он в письме.
Жаров также подчеркнул, что Роскомнадзор является правоприменительным органом и правом законодательной инициативы не обладает. Таким правом обладает вышестоящим органом государственной власти является министерство связи и массовых коммуникаций РФ, написал он.
Глава ведомства также сообщил, что в результате письма депутата Роскомнадзор сейчас обсуждает с администрацией социальной сети "ВКонтакте" вопрос удаления некоторых материалов сообществ, которые признаны запрещенными.
Ранее Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.
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