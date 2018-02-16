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Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word
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Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: imago stock&people / Globallookpress.com
Киберпреступники нашли основанный на файлах Word способ заразить технику жертвы. Этот метод описали эксперты из Trustwave Spiderlabs в блоге компании.
Особенность данного хакерского захвата в том, что пользователю не нужно активировать макросы — программные алгоритмы. По данным исследователей, этот способ инфицирования компьютеров сейчас активно используется мошенниками для похищения паролей доступа.
Цепочка заражения опирается на форматы DOCX, RTF, HTA, VBScript и PowerShell. При получении спам-письма и загрузке прикрепленного файла происходит ряд действий, запускающий эксплоит и установку вредного программного обеспечения. Оно само извлекает пароли и пересылает их на сервер, контролируемый хакерами.
Пока данная практика реализуется лишь одной преступной группировкой, однако велик шанс, что ее опыт будет перенят и другими злоумышленниками.
Для того, чтобы не стать жертвой преступников, действующих подобным способом, специалисты рекомендуют своевременно обновлять Windows и Office.
В 2017 году эксперты по информационной безопасности компании FireEye обнаружили так называемую уязвимость «нулевого дня» в Microsoft Word. Она позволяла загрузить вредоносную программу на компьютер жертвы через спам с прикрепленным RTF-документом.
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