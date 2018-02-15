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В РФ начали блокировать сайт Навального
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Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального 

Ведомости 30 минут назад
Фото: ТАСС
Сегодня, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России.
«Роскомнадзор приступил к блокировке https://navalny.com/ по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — написал Навальный в Telegram.
Доступ к двум страницам на сайте политика Алексея Навального, где размещено расследование об Олеге Дерипаске, а также ролик об этом расследованиями в России ограничен, следует из реестра Роскомнадзора. Сайт Навального перестал открываться у отдельных пользователей.
Страницы были внесены в реестр 9 февраля, у политика было три рабочих дня чтобы удалить материалы, он это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор.
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