В РФ начали блокировать сайт Навального

Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального

Сегодня, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России.

«Роскомнадзор приступил к блокировке https://navalny.com/ по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — написал Навальный в Telegram.

Доступ к двум страницам на сайте политика Алексея Навального, где размещено расследование об Олеге Дерипаске, а также ролик об этом расследованиями в России ограничен, следует из реестра Роскомнадзора. Сайт Навального перестал открываться у отдельных пользователей.

Страницы были внесены в реестр 9 февраля, у политика было три рабочих дня чтобы удалить материалы, он это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор.