Instagram удалил «личные фотографии» Дерипаски 

Сервис Instagram в ночь на 15 февраля удалил два поста Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), внесенные в реестр запрещенной информации после иска бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишут «Ведомости».
Всего в реестр попали 14 постов Рыбки, но большинство из них она удалила сама. В Instagram пока не прокомментировали удаление публикаций.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма использовались посты из соцсетей Насти Рыбки и цитаты из ее книги.
Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Алекса Лесли (Александра Кириллова) за публикацию в соцсетях частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей разговоров. Представитель бизнесмена заявил, что Вашукевич и Кириллов раскрыли детали частной жизни Дерипаски.
По заявлению Дерипаски суд внес некоторые посты Рыбки и ролики на YouTube в реестр запрещенной информации.
Четырнадцатого февраля в Роскомнадзоре заявили, что большинство интернет-ресурсов, в том числе все СМИ, удалили посты, как и требовало ведомство.