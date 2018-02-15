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Instagram удалил «личные фотографии» Дерипаски
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Instagram удалил «личные фотографии» Дерипаски 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сервис Instagram в ночь на 15 февраля удалил два поста Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), внесенные в реестр запрещенной информации после иска бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишут «Ведомости».
Всего в реестр попали 14 постов Рыбки, но большинство из них она удалила сама. В Instagram пока не прокомментировали удаление публикаций.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма использовались посты из соцсетей Насти Рыбки и цитаты из ее книги.
Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Алекса Лесли (Александра Кириллова) за публикацию в соцсетях частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей разговоров. Представитель бизнесмена заявил, что Вашукевич и Кириллов раскрыли детали частной жизни Дерипаски.
По заявлению Дерипаски суд внес некоторые посты Рыбки и ролики на YouTube в реестр запрещенной информации.
Четырнадцатого февраля в Роскомнадзоре заявили, что большинство интернет-ресурсов, в том числе все СМИ, удалили посты, как и требовало ведомство.
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