Instagram удалил «личные фотографии» Дерипаски

Всего в реестр попали 14 постов Рыбки, но большинство из них она удалила сама. В Instagram пока не прокомментировали удаление публикаций.

Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Алекса Лесли (Александра Кириллова) за публикацию в соцсетях частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей разговоров. Представитель бизнесмена заявил, что Вашукевич и Кириллов раскрыли детали частной жизни Дерипаски.

По заявлению Дерипаски суд внес некоторые посты Рыбки и ролики на YouTube в реестр запрещенной информации.