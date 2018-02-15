США заявили о «самой разрушительной в истории» кибератаке РФ

Вашингтон обвинил Россию в июньской кибератаке с применением вируса NotPetya. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.
«В июне 2017 года российские военные начали самую разрушительную и дорогостоящую кибер-атаку в истории. Атака вируса NotPetya быстро распространилась по всему миру, нанеся ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и обеих Америках, — утверждают в Вашингтоне. — Это часть продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, атака подтверждает явное вовлечение России в продолжающийся конфликт».
«Этой безрассудной и неизбирательной кибератаке будет дан международный ответ», — резюмирует Белый дом.