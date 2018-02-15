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Австралия обвинила РФ в создании вируса NotPetya
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Австралия обвинила Россию в организации кибератаки с использованием вируса NotPetya 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: EPA
Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в организации в июне 2017 года глобальной кибератаки с использованием вируса NotPetya. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгуса Тэйлора.
"На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультацией с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой", — заявил он.
"Правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей", — отмечается в документе.
27 июня 2017 года вирус-вымогатель, блокировавший доступ к данным и требовавший деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. В Австралии от него пострадали шоколадные фабрики Cadbury и филиал международной юридической фирмы DLA Piper.
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