Австралия обвинила РФ в создании вируса NotPetya

Австралия обвинила Россию в организации кибератаки с использованием вируса NotPetya

"На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультацией с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой", — заявил он. Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в организации в июне 2017 года глобальной кибератаки с использованием вируса NotPetya. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгуса Тэйлора.

"Правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей", — отмечается в документе.

27 июня 2017 года вирус-вымогатель, блокировавший доступ к данным и требовавший деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. В Австралии от него пострадали шоколадные фабрики Cadbury и филиал международной юридической фирмы DLA Piper.