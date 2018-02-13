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Определен источник крупнейшей утечки в истории iPhone
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Назван источник крупнейшей утечки в истории iPhone 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Один из рядовых сотрудников Apple раскрыл исходный код загрузчика iBoot.
Исходный код загрузчика iBoot был получен от одного из рядовых сотрудников Apple в 2016 году.
Программист Apple передал исходники пяти знакомым, информирует Motherboard. При этом в тот момент они не хотели публиковать код, а только собирались найти новые способы взлома системы.
Отмечается, что программист смог похитить все данные, к которым имел доступ, некоторые из них до сих пор не были опубликованы.
Однако позже файлы были выложены в открытый доступ, и группа потеряла контроль над распространением кода.
В начале этого года исходники попали на GitHub и начали активно распространяться в Интернете. Некоторые специалисты заявили, что это крупнейшая утечка в истории iPhone.
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