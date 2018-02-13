Определен источник крупнейшей утечки в истории iPhone

Назван источник крупнейшей утечки в истории iPhone

Один из рядовых сотрудников Apple раскрыл исходный код загрузчика iBoot.

Исходный код загрузчика iBoot был получен от одного из рядовых сотрудников Apple в 2016 году.

Программист Apple передал исходники пяти знакомым, информирует Motherboard. При этом в тот момент они не хотели публиковать код, а только собирались найти новые способы взлома системы.

Отмечается, что программист смог похитить все данные, к которым имел доступ, некоторые из них до сих пор не были опубликованы.

Однако позже файлы были выложены в открытый доступ, и группа потеряла контроль над распространением кода.

В начале этого года исходники попали на GitHub и начали активно распространяться в Интернете. Некоторые специалисты заявили, что это крупнейшая утечка в истории iPhone.