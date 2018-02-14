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Миллионы устройств на Android оказались заражены
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Миллионы устройств на Android оказались заражены 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mark Lennihan / AP
Специалисты обнаружили несколько миллионов устройств на базе операционной системы Android, зараженных вредоносным ПО со скрытой функцией майнинга криптовалют. Об этом сообщается в блоге компании Malwarebytes Labs.
По данным исследования, новый вирус способен временно превратить гаджет в механизм для добычи криптовалюты Monero. Все полученные средства автоматически перечисляются на кошелек мошенников.
Система захвата, согласно расследованию, базируется на умышленном перенаправлении запроса устройства на сайт, который блокирует гаджет объявлением о «подозрительной активности» в сети.
Специалисты компании Malwarebytes Labs идентифицировали пять интернет-доменов, используемые в кибератаке по захвату устройств. На двух из них было зафиксировано более 30 миллионов посещений только за последний месяц. Несмотря на то, что пользователям через некоторое время удавалось покинуть сайты, проведенных на них 4-5 минут было достаточно, чтобы обогатить злоумышленников.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям защищать свои мобильные устройства наравне с персональными компьютерами.
Ранее эксперты уже назвали скрытые программы для майнинга одной из наиболее опасных угроз в интернете. Их находили на сайтах с порнографическим контентом и в рекламных баннерах на YouTube.
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