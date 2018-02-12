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Порносайты оказались самыми опасными в сети
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Посетителей порносайтов предупредили о новой опасности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Порносайты оказались самыми опасными в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга. Об этом говорится в исследовании компании 360Netlab, частично опубликованном в блоге проекта.
Эксперты в области кибербезопасности компании опубликовали информацию о скрытых программах для майнинга, которые хакеры и недобросовестные владельцы сайтов встраивают в веб-страницы. Специалисты обнаружили 629 ресурсов с браузерными майнерами.
Согласно обнародованной статистике, самая большая опасность для пользователей кроется в порносайтах. Они занимают почти половину списка зараженных ресурсов. Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов.
Специалисты отметили, что для исследования вебсайтов они использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа различных аномалий в DNS-трафике. С его помощью эксперты проверили 300 тысяч самых популярных страниц по данным Alexa.
Недавно скрытые скрипты для майнинга обнаружили в рекламных баннерах на YouTube. Вредоносное ПО загружало процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрел видеоролики. Google заблокировала зараженную рекламу почти сразу после обнаружения.
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