Порносайты оказались самыми опасными в сети

Посетителей порносайтов предупредили о новой опасности

Порносайты оказались самыми опасными в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга. Об этом говорится в исследовании компании 360Netlab, частично опубликованном в блоге проекта.

Эксперты в области кибербезопасности компании опубликовали информацию о скрытых программах для майнинга, которые хакеры и недобросовестные владельцы сайтов встраивают в веб-страницы. Специалисты обнаружили 629 ресурсов с браузерными майнерами.

Согласно обнародованной статистике, самая большая опасность для пользователей кроется в порносайтах. Они занимают почти половину списка зараженных ресурсов. Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов.

Специалисты отметили, что для исследования вебсайтов они использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа различных аномалий в DNS-трафике. С его помощью эксперты проверили 300 тысяч самых популярных страниц по данным Alexa.