Обнаружен крупнейший слив в истории Apple

Аноним выложил на GitHub исходный код загрузчика iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS, пишет Lenta.ru . По мнению автора книг о Mac OS X и iOS Джонатана Левина , это крупнейшая утечка в истории Apple

Код, выложенный злоумышленниками, относится к iOS 9.3, но большая его часть используется и в новой версии операционной системы.

Исходный код iBoot — закрытая информация, которую Apple не выкладывает эти файлы в открытый доступ. Загрузчик отвечает за верификацию ядра и проверяет подписи Apple, необходимые для работы устройства.

Как предполагают специалисты, за сливом может последовать появление непривязанного Jailbreak (операция, дающая доступ к файловой системе устройств) — то есть после перезагрузки или выключения смартфона пользователю не придется вновь его взламывать.

По мнению Левина, скорее всего, код подлинный. Несмотря на то, что вскоре после появления файлы удалили с GitHub, они быстро разошлись по Сети и до сих пор доступны для скачивания.