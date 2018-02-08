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Обнаружен крупнейший слив в истории Apple
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Обнаружен крупнейший слив в истории Apple 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Аноним выложил на GitHub исходный код загрузчика iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS, пишет Lenta.ru. По мнению автора книг о Mac OS X и iOS Джонатана Левина, это крупнейшая утечка в истории Apple.
Код, выложенный злоумышленниками, относится к iOS 9.3, но большая его часть используется и в новой версии операционной системы.
Исходный код iBoot — закрытая информация, которую Apple не выкладывает эти файлы в открытый доступ. Загрузчик отвечает за верификацию ядра и проверяет подписи Apple, необходимые для работы устройства.
Как предполагают специалисты, за сливом может последовать появление непривязанного Jailbreak (операция, дающая доступ к файловой системе устройств) — то есть после перезагрузки или выключения смартфона пользователю не придется вновь его взламывать.
По мнению Левина, скорее всего, код подлинный. Несмотря на то, что вскоре после появления файлы удалили с GitHub, они быстро разошлись по Сети и до сих пор доступны для скачивания.
 Ещё 14 источников 
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