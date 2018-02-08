США выдвинули новые обвинения, связанные с РФ

Власти США обвинили якобы связанных с РФ хакеров во взломе систем регистрации избирателей

"Мы видели, что целью был 21 штат и в отношении очень небольшого их числа имело место успешное вторжение", — заявила помощник главы МВБ. Она сказала, что не может предоставить подробностей, поскольку информация является секретной. Манфра добавила, что власти штатов, о которых идет речь, "отнеслись к этому очень серьезно". Помощник главы американского министерства внутренней безопасности (МВБ) Джанет Манфра полагает, что некие хакеры, якобы связанные с Россией, перед президентской гонкой 2016 года в США получили доступ к электронным системам для регистрации избирателей ряда штатов. С таким утверждением Манфра, отвечающая за кибербезопасность, выступила в интервью телеканалу NBC , опубликованном в среду.

При этом телеканал также приводит слова источника из числа чиновников. Он уточнил, что данные, касающиеся регистрации избирателей, не были подвергнуты каким-либо изменениям.

NBC также отмечает, что его журналисты связались с властями 21 штата, в отношении которых хакеры якобы предпринимали некие действия. Представители пяти из них, в том числе Техаса и Калифорнии, заявили, что никаких кибератак в отношении их компьютерных систем, предназначенных для проведения выборов, не было.