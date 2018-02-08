Facebook поделит пользователей на бедных и богатых

Марк Цукерберг узнает, бедный вы или богатый. Facebook запатентовала методику для определения социально-экономического статуса пользователей. Устанавливать его будут на основе места проживания, образования, количества гаджетов и истории поездок пользователя.

Значимость некоторых факторов зависит от возраста. Для тех, кому меньше 20 лет, наличие собственного жилья не играет большой роли, а для тех, кто постарше, этот фактор может играть решающее значение при определении статуса.

Метод позволит определить, к какому классу принадлежит пользователь. Увы, люди очень предсказуемы, говорит партнер агентства Data Insight, эксперт по интернет-маркетингу Федор Вирин

— Самое интересное это то, насколько люди оказались предсказуемы. У Facebook уже давно есть система таргетирования рекламных предложений по косвенным признакам. Выглядит это иногда настолько фантастически, что мы вздрагиваем. Например, мы можем обсуждать в кафе, сидя с другом, что пора бы поехать кататься на сноуборде в какое-нибудь место, и на следующий день нам показывают либо рекламу сноубордов, либо рекламу этого места в Facebook. И вот полное ощущение, что нас подслушивали через телефон, хотя на самом деле оказывается, что мы просто действуем и думаем точно так же, как действует и думает еще какое-то достаточно большое количество людей. Конечно, будет какое-то количество непопаданий, конечно, их будет не очень мало, но важно то, что будет очень много попаданий, а вот это уже интересно. Сегодняшняя система типологии пользователей гораздо менее точна.

— Кажется, что нами все легче и легче управлять.

— Нами и раньше было очень легко управлять, но теперь мы знаем, как это делается.

Впрочем, таргетированная реклама иногда и не попадает в цель. Facebook часто предлагает пользователям товары и услуги, которые не имеют никакого отношения к интересам человека. Неужели теперь, увидев в соцсети рекламу яхт и дорогих часов, можно быть уверенным, что Facebook определил вас как «класс выше среднего»? Комментирует директор рекламного агентства Add City Марго Гурницкая:

— Facebook — это огромная компания, она фактически на всех континентах. В разных странах, казалось бы, даже соседских понимание того, к какому классу принадлежит человек, оно может очень сильно разниться.

— Ты же не всегда указываешь свои действительные данные, свой возраст, свое образование и так далее, наличие собственного дома.

— Мы уже с 2012 года продаем рекламу, которая, в том числе, может делать выводы о покупательной способности, исходя из того, есть ли кредиты, просроченные кредиты у того или иного пользователя, есть ли у него на счету и в каком объеме деньги, есть ли кредитные карточки. Поэтому то, что ты указал у себя в анкете, не является релевантным. В принципе, анонимизация и отказ от подачи таких деталей о себе, потому что во многом они не являются в постмодернизме личностно определяющими, она уже существует достаточно давно. К какому классу ты принадлежишь, опять-таки это относительно.

В патенте Facebook в пример приводится только средний класс, два других класса, к которым предлагается относить пользователей, не называются.