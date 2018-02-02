Порно с голливудскими актрисами начали уничтожать

Один из самых популярных gif-сервисов Gfycat удалил все изображения, сделанные из фрагментов порнороликов с интегрированными лицами знаменитостей. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом администрация сайта решила противостоять распространению поддельного контента в сети. «Наше пользовательское соглашение позволяет удалять контент, который мы считаем нежелательным. Мы решили активно избавляться от него», — сказал представитель сервиса.

Позднее автор опубликовал инструкцию для самостоятельного генерирования подобных роликов. По мнению юристов, голливудские актрисы могут обратиться в суд с жалобой на создателя программы и выиграть.