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Миллионы смартфонов заразились опасным вирусом
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Миллионы смартфонов Android заражены опасным вирусом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Около 4 млн мобильных устройств, работающих на операционной системе Android, оказались заражены вредоносным приложением DressCode, сообщает Ars Technica со ссылкой на доклад анонимного хакера на сайте для разработчиков GitHub.
Как утверждает автор доклада, ему удалось взломать учетную запись GitHub с исходным кодом вредоноса.
>> Более 850 тысяч Android-устройств заразились новым видом вируса
В 2016 году Google отчитывалась о том, что ей удалось остановить распространение ботнета, но, как оказалось, троян по-прежнему проникает на устройства под видом другого приложения, устанавливает удаленное соединение с командным центром и передает информацию обо всех действиях владельцев гаджета.
Распознать код вредоносной программы крайне сложно: ее единственным симптомом является быстрая разрядка аккумулятора.
Наиболее опасным воздействием вируса являются его атаки на web-кошельки и банковские счета. Дополнительная опасность DressCode кроется в том, что использовать зараженное устройство в своих целях могут не только создатели вируса, но и сторонние хакеры.
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