Google заразила миллионы смартфонов опасным вирусом

Уязвимость, оставленная компанией Google , позволила вирусу DressCode заразить около четырех миллионов мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Код вредоносной программы до сих пор действует, доставляя неудобства пользователям, об этом на портале GitHub заявил анонимный хакер.

Согласно имеющейся информации, вирус DressCode незаметно от пользователя открывает рекламные ссылки на различных сайтах, подражая поведению обычных пользователей: поэтому рекламодатели тоже не замечают ничего странного в переходе по их ссылкам. При этом распознать вирус крайне сложно: его единственным симптомом является быстрая разрядка аккумуляторной батареи.

Но самым опасным воздействием вируса являются его атаки на виртуальные кошельки и банковские счета пользователей. Вирус меняет реквизиты, которыми обмениваются банковские системы.

Сообщается также, что, по приблизительным оценкам, вирус принес своим создателям порядка 20 миллионов долларов прибыли.