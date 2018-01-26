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Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка продуктов
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Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Соцсеть Facebook удалила "Лабораторию Касперского" из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.
"В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей", — говорится в показаниях Facebook, датированных 8 января и опубликованных в четверг сенатским комитетом.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, в которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.
В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.
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