Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка продуктов

Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

"В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей", — говорится в показаниях Facebook, датированных 8 января и опубликованных в четверг сенатским комитетом. Соцсеть Facebook удалила "Лабораторию Касперского" из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, в которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.