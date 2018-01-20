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Увидевшая впервые снег корова пустилась в пляс
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Увидевшая впервые снег корова пустилась в пляс 

Рамблер 3 часа назад

В США корова по кличке Диана увидела снег впервые в жизни и пустилась в пляс. Она погрязала в сугробах и выпрыгивала из них. Видео выложено на сайте заповедника.

Эта корова практически знаменитость. Когда-то ее выбраковали на молочной ферме, где скрестили две разные породы коров и остались недовольны результатом. Теленка решили усыпить. Однако один из очевидцев происходящего пожалел животное.

Это был замечательный жест, но, к сожалению, у него не было фермы или надлежащего места для ее содержания. С тех пор Диана сменила множество хозяев и попала в хорошие руки лишь недавно. У нее были серьезные проблемы со здоровьем. Но сейчас она чувствует себя неплохо, но проявляет свой индивидуализм, не вливаясь в стадо. Она активна и очень сообразительна, когда дело доходит до получения того, чего она хочет и умеет от души радоваться жизни.

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