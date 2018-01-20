В Twitter выявили еще тысячу «связанных с РФ» аккаунтов

Twitter заблокировала еще более тысячи «пропагандистских аккаунтов»

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, заблокировала дополнительно 1062 аккаунта, предположительно, связанных с деятельностью российского "Агентства интернет-исследований" (АИИ), которое американские власти обвиняют в размещении в соцсетях рекламной информации во время предвыборной кампании в США.

"Мы выявили дополнительно 1062 аккаунта, ассоциирующихся с АИИ. Мы заблокировали их все за нарушение условий пользования, главным образом за спам", — говорится в заявлении Twitter, размещенном в пятницу. В компании уточнили, что эти данные направлены в Конгресс США.

По данным соцсети, в целом было выявлено и заблокировано 3 тыс. 814 аккаунтов, якобы связанных с АИИ, владельцы которых разместили 175 тыс. 993 твита, это примерно 8,4% всех твитов, относившихся к выборам в США. "Будучи приверженными делу транспарентности, мы рассылаем по электронной почте извещения 677 тыс. 775 лицам в Соединенных Штатах, которые были подписаны на эти аккаунты, ретвитнули или поставили "лайк" под сообщениями во время предвыборной кампании", — отмечается в заявлении.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздоры в обществе и повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Google и Facebook выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальных сетях и не знает, кто стоит за такими заказами.