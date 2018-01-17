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В Сети появился танец генпрокурора Украины с собакой
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В Сети опубликовали видео с генпрокурором Украины, танцующим с собакой 

РИА Новости 3 часа назад

В Сети появилось видео, на котором украинский генпрокурор Юрий Луценко танцует с собакой породы бернская овчарка, пишет Страна.ua. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как Луценко исполняет медленный танец с собакой, которую держит за передние лапы. Как отмечает издание, партнером украинского генпрокурора стала его собственная собака по кличке Черчилль, которую Луценко целует после танца.

За кадрами также слышится женский голос и смех.

Ранее пользователи социальных сетей высмеяли украинского генпрокурора из-за фотографии, на которой Луценко, преклонив колено, принимает у президента страны Петра Порошенко новый флаг и целует символику ГПУ.

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