Ещё
Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Исследователи компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности, обнаружили вредонос AdultSwine в онлайн-магазине Google Play Store, скрывающийся в приложениях для детей. Об этом сообщается в блоге организации.

По словам специалистов, после установки зараженного приложения AdultSwine ожидает разблокировки экрана гаджета и начинает полномасштабную атаку на устройство. Вредонос предлагает пользователю установить фейковые программы безопасности, выводит на экран рекламу и объявления порнографического содержания, а также призывает подключиться к платным услугам.

Отмечается, что порнографические картинки без какого-либо предупреждения появляются прямо во время использования детских приложений. При попытке удалить AdultSwine, пользователя перенаправляет на поддельное приложение в Google Play Store, которое никак не повлияет на решение проблемы.

Как утверждают специалисты Check Point, вирус также способен доставить и финансовые неприятности. Например, если неосторожный пользователь предоставит AdultSwine номер телефона, приложение мгновенно подпишет его на множество бесполезных «премиум-услуг».

В Google уже начали принимать меры и удалять зараженные приложения из онлайн-магазина. Тем не менее, по данным Check Point, AdultSwine был скачан уже более 3,7 миллиона раз.

Lenta.ru: последние новости
Смена приоритетов Facebook стоила Цукербергу 3 миллиардов долларов Наглость россиянина в «Бургер Кинге» принесла ему мировую славу Смертельно опасный флешмоб захватил интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный туристов катер взорвался в Таиланде
Атлет убил судью ядром
Порошенко заподозрили в госизмене за «обещания» РФ
«Гарантии защиты нет»
В ЕС 9 мая может стать государственным праздником
Видео
ВСУ похвастались видео с ночными стрельбами
Войска Армия
00:23
Полицейские закидали угонщика снежками
Происшествия
00:56
Пятно горящей нефти сняли на видео
Катастрофы В мире
02:24
В Британии проводят необычную акцию для новобранцев
Армия В мире
00:42
Грузовому Mercedes в Москве снесло крышу
Происшествия
00:34
Загоревшийся в Москве автобус попал на видео
Происшествия ДТП
01:17
Захарова объяснила появление в Сети ее свадебных фотографий
Политика
01:05
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Политика
01:19
В Якутии «замерзли» термометры
Общество
00:50
Эвакуацию повисшего над обрывом самолета сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение