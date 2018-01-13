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Смертельно опасный флешмоб захватил интернет
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Смертельно опасный флешмоб захватил интернет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Tide.com

В интернете стал распространяться опасный флешмоб Tide Pod Challenge: подростки едят капсулы стирального порошка и выкладывают видео в сеть. Врачи предупреждают, что подобные действия могут повредить здоровью, а в некоторых случаях привести к смерти, сообщает Fox News.

Как отмечает издание, тинейджеры жуют гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передают эстафету своим друзьям, чтобы те последовали их примеру. Некоторые даже пытаются готовить капсулы перед их употреблением и сервировать на тарелке.

Врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит этанол, полимеры и перекись водорода — чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.

Издание поясняет, что флешмоб, вероятно, начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017 году журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

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