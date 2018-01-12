Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет

Фокус с исчезающими цветными карандашами обескуражил интернет

Вирусная гифка уже собрала более 38 тысяч голосов и 500 разнообразных комментариев. Пользователи спорят, как такое может быть.

Вирусную гифку опубликовал на портале reddit пользователь с ником nortphob. На видео можно увидеть, что на четыре цветных карандаша, расположенных вертикально, положили ещё два цветных карандаша, а затем стали смотреть на них сквозь линзу.

В зависимости от поворота линзы видно либо горизонтально лежащие карандаши, либо вертикально. Причём последние выглядят так, как будто лежащих на них других карандашей и вовсе нет. Этот визуальный эффект до глубины души поразил интернет-сообщество.

Фокус вызвал жаркие споры и собрал 38 тысяч голосов на портале и более 500 комментариев.

А вы понимаете, в чём тут секрет?