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Новостная лента Facebook сменит приоритеты
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Новостная лента Facebook сменит приоритеты 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Eric Risberg / AP Photo

Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что новостная лента соцсети сменит приоритеты. Об этом он написал на своей странице.

По его утверждению, Facebook понизит значимость новостных и рекламных публикаций, увеличив процентное соотношение контента от семьи и друзей пользователя. «Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана — помогать контактировать друг с другом», — отметил Цукерберг. По его словам, отладка изменений уже началась и на ее завершение потребуется несколько месяцев.

«Я ожидаю, что эти изменения позволят пользователям проводить меньше времени на сайте, а степень их вовлеченности снизится. Но я также ожидаю, что проведенное на Facebook время станет более ценным», — заявил основатель соцсети.

27 июня 2017 года число пользователей Facebook превысило два миллиарда аккаунтов. При этом население планеты составляет примерно 7,3 миллиарда человек.

В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что отдаст 99 процентов принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на благотворительные цели. Он уточнил, что передача средств будет производиться постепенно, однако точный срок называть не стал, ограничившись характеристикой «на протяжении всех наших жизней». Общая стоимость данного пакета акций, по оценке Цукерберга, составляла тогда около 45 миллиардов долларов.

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