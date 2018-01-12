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Пентагону угрожает «терабайт смерти»
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Пентагон готовится к отражению кибератаки «терабайт смерти» 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: EPA

Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки, сообщил глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.

Выступая в четверг на конференции в Виргинии, Линн напомнил, что еще несколько лет назад масштаб таких кибератак оценивался в 1-2 гигабайта и считался большим.

"Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет и уникальные, различные способы атаки, о которых мы не думали раньше", — сказал генерал, признавшись, что его удивляет, "насколько мощными стали атаки".

По его словам, министерство обороны уже готово к еще более масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 миллиона пользователей.

"Мы бы назвали это "терабайтом смерти" — есть "терабайт смерти", который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому, поэтому мы знаем, что это будет", — отметил Линн, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

При этом в сообщении не уточняется, из каких стран совершаются такие атаки или могут быть совершены в будущем.

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