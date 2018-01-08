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Telegram выпустит криптовалюту
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Telegram выпустит криптовалюту Gram весной 2018 года 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Wally Santana / AP

Telegram Павла Дурова запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.

Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов). По оценке TechCrunch, мессенджер привлечет 3-5 миллиардов долларов. Интерес к ICO проявляют крупные инвесторы, в том числе Mail.Ru Group, пишет издание. В компании не ответили на запрос TechCrunch.

Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON), она сделает безопасными платежи пользователей, а также другие операции. В четвертом квартале 2018-го предполагается запуск электронного кошелька, через который можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги.

Как отмечает TechCrunch, собственная криптовалютная экономика Telegram и переход на децентрализованный блокчейн также позволит мессенджеру избежать давления властей разных стран.

О планах запустить TON в декабре 2017 года рассказал бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг. По его словам, это решит в том числе задачу монетизации мессенджера.

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