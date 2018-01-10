YouTube заблокировал сотни российских каналов

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала более 200 российских каналов. В бан попали пользователи, злоупотребляющие накруткой показателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Varlamov News.

Авторы составили список каналов, которые оказались недоступны. Среди них — пользователи, дублирующие контент популярных блогеров, политический контент, а также несколько иностранных профилей, которые, вероятно, появлялись в трендах российского YouTube за счет фейковых просмотров.

Отмечается, что список заблокированных пользователей неполный, поскольку администрация ресурса не публиковала подробные данные об удалении.

В среду, 10 января, пользователи YouTube потребовали удалить канал одного из самых высокооплачиваемых блогеров Логана Пола. В начале января он опубликовал видео, на котором продемонстрировал тело мертвого человека, но убрали только после жалоб зрителей и без участия YouTube. Несмотря на публикацию контента, который запрещается правилами площадки, канал Пола не удалили.