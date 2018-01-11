YouTube заблокировал десять русскоязычных каналов

Блокировка сопровождаются надписью «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».

Видеохостинг YouTube заблокировал около десяти популярных российских каналов, якобы нарушающих принципы сообщества. На сайте портала комментариев по этому поводу пока не дают.

Ограничения сервиса сопровождаются надписью «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».

Недоступными оказались пользователи «Ленивый Кот», «Работа над ошибками», «Хайп News», «Алешкин картон», «Доктор Карлов», «Кирилл Марков», «TheMonsterDiman», «Володя-качок», «Вася Пупкин» и «Саша Пушкин», сообщает Kedoo Analytics.

По одному из предположений, сервис заблокировал пользователей, злоупотребляющих накруткой просмотров. Согласно другому мнению, в бан попал аккаунт агентства, которое вело эти каналы.