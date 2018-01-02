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Google разрешила тестировать таинственную замену Android
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Google разрешила тестировать таинственную замену Android 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Matt Rourke / AP

Американская корпорация Google разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia, пишет Chrome Unboxed. Компания выложила документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).

Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая — исполнителем. По данным издания, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Над Fuchsia работали около года. Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы.

Как пишет The Verge, не совсем ясно, зачем компания начала разработку новой ОС. Возможно, Fuchsia сделали преемником проекта Andromeda — ноутбука, в котором соединились бы системы Chrome и Android. Его так и не реализовали, вместо этого Google объявила, что приложения Android будут доступны для хромбуков.

О новой операционной системе стало известно в августе 2016 года. Google сразу решила сделать Fuchsia открытой для сторонних разработчиков.

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