В соцсетях поздравляют Землю с «2018-ым днем рождения» 

В день Нового года ряд пользователей социальных сетей написали поздравления планете Земля с ее якобы "2018-ым днем рождения".
Среди пользователей Twitter оказалось немало людей, считающих, что Новый год совпадает с днем рождения нашей планеты.
Так, TheMrJohnEpic поздравил "именниницу", поразившись ее мнимому возрасту.
"Не могу поверить, что Земле сегодня 2018 лет. С днем рождения, мир!" — написал он.
I can't believe the earth is 2018 years old today 😲😲😲
Happy birthday world
🌍😍👏🎊🎉🎂🍰— John (@TheMrJohnEpic) 1 января 2018 г.
Среди юзеров оказались и те, кто "смог подсчитать возраст вселенной".
"Не могу поверить, что вселенной уже 2018 лет", — написал OLIVERSAYSHI.
I can’t believe the universe is already 2018 years old. — Oliver Shi (@OLIVERSAYSHI) 1 января 2018 г.
Поздравление с праздником получили и США.
"Боже, не могу поверить, что нашей прекрасной Америке 2018 лет", — написала kenzie_buff.
omg can't believe our beautiful country of america is 2018 years old— linus spacehead (@kenzie_buff) 1 января 2018 г.
Земля, являющаяся третьей от Солнца планетой, образовалась, согласно расчетам ученых, около 4,54 миллиарда лет назад.