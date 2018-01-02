В соцсетях поздравляют Землю с «2018-ым днем рождения»

В день Нового года ряд пользователей социальных сетей написали поздравления планете Земля с ее якобы "2018-ым днем рождения".

Среди пользователей Twitter оказалось немало людей, считающих, что Новый год совпадает с днем рождения нашей планеты.

Так, TheMrJohnEpic поздравил "именниницу", поразившись ее мнимому возрасту.

"Не могу поверить, что Земле сегодня 2018 лет. С днем рождения, мир!" — написал он.

I can't believe the earth is 2018 years old today 😲😲😲



Happy birthday world



🌍😍👏🎊🎉🎂🍰— John (@TheMrJohnEpic) 1 января 2018 г.

Среди юзеров оказались и те, кто "смог подсчитать возраст вселенной".

"Не могу поверить, что вселенной уже 2018 лет", — написал OLIVERSAYSHI.

I can’t believe the universe is already 2018 years old. — Oliver Shi (@OLIVERSAYSHI) 1 января 2018 г.

Поздравление с праздником получили и США.

"Боже, не могу поверить, что нашей прекрасной Америке 2018 лет", — написала kenzie_buff.

omg can't believe our beautiful country of america is 2018 years old— linus spacehead (@kenzie_buff) 1 января 2018 г.

Земля, являющаяся третьей от Солнца планетой, образовалась, согласно расчетам ученых, около 4,54 миллиарда лет назад.