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В соцсетях поздравляют Землю с «2018-ым днем рождения»
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В соцсетях поздравляют Землю с «2018-ым днем рождения» 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: Роскосмос/Сергей Рязанский

В день Нового года ряд пользователей социальных сетей написали поздравления планете Земля с ее якобы "2018-ым днем рождения".

Среди пользователей Twitter оказалось немало людей, считающих, что Новый год совпадает с днем рождения нашей планеты.

Так, TheMrJohnEpic поздравил "именниницу", поразившись ее мнимому возрасту.

"Не могу поверить, что Земле сегодня 2018 лет. С днем рождения, мир!" — написал он.

Среди юзеров оказались и те, кто "смог подсчитать возраст вселенной".

"Не могу поверить, что вселенной уже 2018 лет", — написал OLIVERSAYSHI.

Поздравление с праздником получили и США.

"Боже, не могу поверить, что нашей прекрасной Америке 2018 лет", — написала kenzie_buff.

Земля, являющаяся третьей от Солнца планетой, образовалась, согласно расчетам ученых, около 4,54 миллиарда лет назад.

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