«На пути в США?» Ассанж сделал странный твит

«На пути в США?» Странный твит Ассанжа вызвал жаркую дискуссию о его судьбе

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал утром 1 января загадочный твит, который не дает покоя сотням пользователей.

Он представляет собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes популярной певицы M. I. A.

​Пользователи стали строить самые разные догадки по поводу этого сообщения. Например, согласно одной из теорий, Ассанж умер, а код выполняет функции "аварийной кнопки" — после ее "активации" WikiLeaks должны опубликовать некие критически важные документы. Другие предположили, что код сигнализирует о скорой публикации новых разоблачений. Кто-то даже предположил, что он в настоящий момент находится в самолете на пути в США.

Некоторые стали анализировать текст Paper Planes, ища подсказку в ее строчках — например, там есть такие слова: "если ты поймаешь меня на границе, я достану визы на свое имя" и "у меня есть больше данных, чем у КГБ".

Журналисты RT попытались связаться с посольством Эквадора в Лондоне, в котором Ассанж пребывает с 2012 года, для прояснения ситуации, но не получили ответа.

Накануне СМИ сообщали о том, что со счета WikiLeaks пропали 25 миллионов долларов в битктоинах.

На прошлой неделе аккаунт Ассанжа в Twitter был недоступен в течение какого-то времени, но позже был восстановлен.

Позже Twitter-аккаунт ВМФ США опубликовал твит, который содержал только имя Ассанжа в кавычках. В итоге его удалили.