В мобильных мессенджерах запретили анонимность

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Вступает в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров в России вступает в силу 1 января 2018 года.

Прокурор РФ Юрий Чайка сообщил о введении данного запрета в ноябре 2017 года на заседании генпрокуроров стран-участниц ШОС. "Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — заявил генпрокурор.

Закон о регулировании мессенджеров обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи, и отказывать пользователям в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Законом установлено, что мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также на мессенджеры возложены обязательства по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. В случае неисполнения этого требования предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон о регулировании мессенджеров направлен, в частности, на борьбу с терроризмом и противоправным контентом.

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