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Кадыров «принципиально» отказался от Facebook
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Кадыров заявил о принципиальном отказе от Facebook 

Lenta.ru
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен возвращаться в социальную сеть Facebook. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Это предельно ответственное заявление» — написал Кадыров. Он пояснил, что созданная страница в той соцсети с прежним адресом вместо заблокированной была сделана уполномоченным лицом без его участия с одной целью — «избежать создание очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети».

27 декабря в пресс-службе Facebook сообщили, что аккаунты главы Чечни были заблокированы в связи с введением правительством США санкций в отношении него. После блокировки Кадыров заявил, что отныне все важные сообщения будут появляться в его аккаунте в социальной сети Mylistory — чеченском аналоге Instagram. Он также продолжает вести профили во «ВКонтакте» и канал в Telegram.

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