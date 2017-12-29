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Блогер поцеловала дочь и испугалась реакции сети
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Блогер поцеловала дочь и испугалась реакции сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @mytribeofsix

Австралийская блогерша Стиви Ники (Stevie Niki) призналась, что очень боялась публиковать фотографию со своей дочерью, ожидая травли в сети. Об этом сообщает The Daily Mail.

Девушка воспитывает четверых детей и ведет блог под названием My Tribe Of Six («Племя из шести»), за которым следит почти 20 тысяч подписчиков. Она объяснила, что в последнее время несколько знаменитых личностей в интернете были подвергнуты жесткой критике з ато, что опубликовали снимки поцелуев с детьми.

«Сначала я подумала, что фотография с ребенком вышла замечательная, но потом побоялась, что начнется скандал из-за того, что поцеловала дочь в губы», — призналась австралийка.

Мать ребенка посетовала, что общественность заставляет любящих родителей стыдиться своих чувств к ребенку, и признала, что чужое мнение в современном мире стало слишком значимым даже в вопросах семейных традиций.

Несмотря на то, что девушка все-таки опубликовала фото и приготовилась к критике, нашлось множество согласных с ее точкой зрения: многие матери оставили комментарии под снимком о том, что проявляют свою любовь к детям вне зависимости от того, что подумают окружающие.

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