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Бесплатное порно оказалось под угрозой
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Бесплатное порно оказалось под угрозой 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: ТАСС

Отмена сетевой нейтральности в США может привести к исчезновению бесплатной порнографии. Об этом сообщает The Independent.

Специалисты уверены, что крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь ограничат скоростной доступ к порносайтам и потребуют дополнительную плату за то, чтобы посетители ресурсов смогли загружать видеоролики на привычной для них скорости. Это повлечет за собой введение платы за просмотр порно.

«Отмена сетевой нейтральности — первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире. И это коснется не только порнографии, но и представлении о сексуальности», — высказался представитель xHamser Алекс Хокинс (Alex Hawkins).

Он также добавил, что ограничения могут коснуться желающих загрузить любительские ролики, что существенно ограничит контент на многих сайтах.

14 декабря Федеральная комиссия по связям США проголосовала за отмену сетевой нейтральности. Принцип net neutrality предполагал, что интернет-провайдеры не предоставляют привилегии отдельным сайтам или брендам. После отмены закона владельцы телекоммуникационных сетей, такие как AT&T, Comcast и Verizon, могут ввести дополнительную плату для администраторов сайта взамен на быстрый доступ к ним.

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