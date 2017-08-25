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Суд вычислил схему взлома карты "Тройка"
В Останкинском районном суде Москвы завершено рассмотрение дела группы хакеров, обвиняемых в создании вредоносного софта для взлома «Тройки» и других транспортных карт Москвы и Подмосковья, сообщил сайт РБК.
Согласно материалам дела Денис Казьмин, Юрий Путин и Павел Андрюшин причинили имущественный ущерб ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании на сумму, превышающую два миллиона рублей.
Хакеры сделали робота-помощника убийцей
Уточняется, что хакеры получили доступ к локальной сети ЦППК при помощи вредоносного ПО. Созданная программа позволила им самостоятельно пополнять проездные билеты. Хакеры пользовались взломанными картами и продавали их. В ходе следствия было изъято более 200 бесконтактных смарт-карт.
Денису Казьмину и Юрию Путину также предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных компьютерных программ. Обвиняемые своей вины не признают.
Приговор по делу вынесут 31 августа.
Хакеры придумали новый способ взламывания чужих компьютеров: они прячут в псевдоавиабилеты до Соединенных Штатов вирус троян. Пользователь получает письмо якобы от авиакомпании Delta Air Lines, в котором сказано, что были куплены билеты до Вашингтона на имя этого пользователя, и его можно забрать, скачав прямо сейчас по ссылке. Читать далее>>
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