В Останкинском районном суде Москвы завершено рассмотрение дела группы хакеров, обвиняемых в создании вредоносного софта для взлома «Тройки» и других транспортных карт Москвы и Подмосковья, сообщил сайт РБК.

Согласно материалам дела Денис Казьмин , Юрий Путин и Павел Андрюшин причинили имущественный ущерб ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании на сумму, превышающую два миллиона рублей.

Хакеры сделали робота-помощника убийцей

Уточняется, что хакеры получили доступ к локальной сети ЦППК при помощи вредоносного ПО. Созданная программа позволила им самостоятельно пополнять проездные билеты. Хакеры пользовались взломанными картами и продавали их. В ходе следствия было изъято более 200 бесконтактных смарт-карт.

Денису Казьмину и Юрию Путину также предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных компьютерных программ. Обвиняемые своей вины не признают.

Приговор по делу вынесут 31 августа.