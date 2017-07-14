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Захарова рассказала о хакерской атаке на электронную почту МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о хакерской атаке на электронную почту ведомства, которая произошла 29 июня 2017 года.
Как Захарова отметила в ходе брифинга, в тот день была осуществлена массовая рассылка, порядка 138 случаев, поддельных писем на адреса электронной почты пользователей домена mid.ru.
По словам дипломата, для рассылки использовалась скомпрометированная ранее учетная запись посольства России в Иране, а её источником являлся ip-адрес, зарегистрированный в Венгрии.
«В результате целого ряда манипуляций злоумышленники получали доступ к электронной почте пользователей, которые переходили по ссылке, а также к другим ресурсам МИД России», — подчеркнула она.
Официальный представитель МИД добавила, что для ликвидации последствий атаки были предприняты соответствующие меры. В том числе — блокированы все скомпрометированные учетные записи.
В апреле Захарова рассказала о хакерских атаках на сайт МИД России с территории США.
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