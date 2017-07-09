Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью российского журналиста и медиаменеджера Антона Носика и назвал его «первопроходцем российского интернета».

«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память», — написал председатель правительства в социальной сети Facebook.