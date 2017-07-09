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Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью российского журналиста и медиаменеджера Антона Носика и назвал его «первопроходцем российского интернета».
«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память», — написал председатель правительства в социальной сети Facebook.
Антон Носик 9 июля умер на 52-м году жизни. Он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-СМИ России: Lenta.ru, Gazeta.ru, Vesti.ru, NEWSru.com, а также портала BFM.ru. Также был менеджером холдинга Rambler. Его называют одним из «отцов Рунета».
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