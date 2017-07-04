Специалисты нашли в сетях операторов серьезные уязвимости

Сети операторов стандарта LTE (4G) подвержены перехвату sms-сообщений, раскрытию местоположения абонента, Dos-атакам на абонентов и на оборудование операторов, говорится в исследовании Positive Technologies, специализирующейся на анализе уязвимостей информационных систем. Сети 4G унаследовали полный спектр угроз, актуальный для предыдущих поколений сетей связи, говорится в исследовании. В прошлом году эксперты Positive Technologies провели исследование уязвимостей 3G-сетей в России, Европе и Азии. Во время его проведения в 80% случаев удалось доказать успешность проведения атак, направленных на сбои в работе, в 77% – возможность перехвата sms и голосовых вызовов, определения местоположения (при атаках с целью вызвать утечку информации), и в 67% – успешность кражи денег со счетов абонентов и др. при мошеннических атаках. Выборка составляла около 50 мировых операторов.

С начала 2017 г. эксперты Positive Technologies проверили 10 операторов, в том числе крупнейших операторов из России, рассказал руководитель отдела безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Дмитрий Курбатов . Каждая исследованная экспертами Positive Technologies сеть 4G на базе сигнального протокола Diameter обладала уязвимостями, позволяющими реализовывать атаки, связанные с определением местоположения абонента, перехватом sms-сообщений и отказом в обслуживании. Diameter – один из основных сигнальных (то есть использующийся для управления соединением) протоколов в сетях четвертого поколения и его используют все операторы, говорит Курбатов. Одна из его функций, например, обеспечение роуминга среди абонентов. Для перехвата sms злоумышленник изображает обычную схему работы операторов при перемещении абонента в роуминг. Он направляет «домашней» сети абонента оповещение о том, что абонент-жертва находится в зоне действия другой (поддельной) сотовой сети. В ответ «домашняя» сеть пересылает в злоумышленнику все входящие сообщения и звонки.

Атакующий может спровоцировать отправку sms для восстановления пароля в каком-либо сервисе (социальная сеть, мессенджер и т. п.) или для подтверждения денежного перевода, говорится в исследовании. Используя код подтверждения из полученного sms-сообщения, злоумышленние может получить полный доступ к данным профиля пользователя в социальной сети и личной переписке, произвести смену пароля для входа, а также разместить от имени пользователя информацию, которая может нанести вред его репутации. Если речь идет о мобильном банкинге, то злоумышленник может получить доступ к управлению банковским счетом пользователя. Количество краж с банковских карт в интернете в 2016 г. выросло год к году на четверть до 714,9 млн., говорится в обзоре несанкционированных переводов денежных средств Банка России

Проблема уязвимостей протокола Diameter актуальна для каждого оператора, который использует технологии LTE, подтверждает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина . Вероятно, количество угроз будет расти, считает она. Сам оператор уже давно занимается вопросами защиты от атак и ориентируется, в частности, на рекомендации и наработки рабочей группы по безопасности Международной ассоциации сетей GSM. В сети «Мегафона» внедрена автоматизированная система мониторинга атак через SS7 (набор телефонных протоколов) собственной разработки. Аналогичная система мониторинга атак «Мегафон» внедрил и для протокола Diameter, но пока атаки через Diameter не фиксировались, говорит Дорохина.

О распространенности таких атак на практике говорить крайне сложно, отмечает Дмитрий Курбатов. Статистики по удачным атакам на мобильных операторов нет, поскольку такую информацию редко предают огласке, – она может нанести репутационный ущерб. Один из последних прецедентов – атака на абонентов Telefonica Germany (O2) в мае 2017 г. Тогда хакеры с помощью перехвата sms-сообщений с кодами подтверждений банковских операций похищали деньги со счетов онлайн-банков. Каждый оператор в той или иной мере работает над повышением уровня безопасности своих абонентов, подтверждает Курбатов: к примеру, проводят аудиты защищенности, анализируют угрозы, ищут пути их устранения – если уязвимость невозможно закрыть сразу, ищут обходные пути и внедряют новое оборудование.