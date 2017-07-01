В Facebook появится функция поиска ближайшей точки Wi-Fi

Социальная сеть Facebook сообщила о запуске функции поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android.

«В прошлом году опция "Найти Wi-Fi" уже была запущена в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает интернет через мобильную связь»,— говорится в сообщении компании.



Функция «Найти Wi-Fi» позволит найти доступные точки Wi-Fi, которые компании и организации указали на своих страницах. Для того, чтобы найти точки Wi-Fi, необходимо открыть в приложении Facebook вкладку «Дополнительно» и нажать на «Найти Wi-Fi».