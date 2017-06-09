Microsoft раскрыла крупные изменения, которые ждут Windows

Компания Microsoft выпустила сегодня новую тестовую версию (сборка 16215) Fall Creators Update — очередного крупного обновления операционной системы Windows 10, запланированного к релизу на осень. Одним из крупнейших изменений стал улучшенный дизайн центра уведомлений (Action Center): каждому приложения теперь посвящена отдельная секция, а уведомления объединяются в группы.

В новой Windows 10 любимые сайты можно будет прикреплять к панели задач. Также Microsoft ускорила анимацию открытия новых вкладок в браузере Edge, а голосовую помощницу Cortana научила создавать напоминания, сканируя содержимое картинок (с разрешения пользователя).

Целый ряд новшеств Fall Creators Update касается работы со стилусом. Прежде всего, специальная панель теперь автоматически распознает рукописный ввод, поддерживает новые жесты (например, для зачеркивания слов) и возможности редактирования текста и эмодзи. По мере того как пишет пользователь, Windows 10 на лету преобразует его символы в текст, а слова — сдвигаются в сторону.

Кроме того, при помощи стилуса можно прокручивать экран в приложениях и браузере. Еще одна новая функция покажет на карте последнее место, где была использована электронная ручка. Была переработана и экранная клавиатура для Windows-компьютера и планшета. В нее добавили предиктивный ввод, подсказки эмодзи, режим "однорукого" ввода, а также функцию диктовки.

Fall Creators Update был представлен на конференции BUILD в мае. Апдейт привносит новый язык дизайна и приложение для видеомонтажа Story Remix, упрощает работу с OneDrive, а также обеспечивают очень тесную синхронизацию между мобильными устройствами. Точная дата релиза Fall Creators Update объявлена не была. Судя по названию, апдейт выйдет осенью, возможно, в сентябре—октябре.