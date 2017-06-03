Украинская киберполиция проконсультировала провайдеров по блокировке российских сайтов

Украинский Департамент киберполиции дал практические рекомендации интернет-провайдерам по блокировке российских сайтов, попавших в санкционный список.

«Так, работники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники», — говорится на сайте полиции Украины.

Также в ведомстве напомнили, что в последнее время в сети распространяются специальные браузеры, с помощью которых злоумышленники могут установить контроль над компьютером.

«Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным», — отметили правоохранители.