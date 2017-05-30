На территории России были заблокированы еще пять сайтов с нелегальным контентом. Соответствующее решение принял Роскомнадзор по требованию ООО «Централ Партнершип Сейлз». Об этом сообщается на сайте ведомства

«В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке еще пяти информационных ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателя ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус», - говорится в публикации.

По данным ведомства, в месяц заблокированные ресурсы посещали от 22 тысяч до 20 миллионов пользователей. Названия интернет-порталов в сообщении не приводятся. С 1 мая 2015 года в Роскомнадзор поступило 3,3 тысячи заявлений правообладателей в отношении 29 тысяч интернет-ресурсов.