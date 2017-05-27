В Windows обнаружили серьезную опасность для пользователей

Сразу в трех версиях ОС Windows - 7, 8.1 и Vista – эксперты обнаружили ошибку, которая может вывести систему из строя. Файл со специальным именем может критически замедлить работу компьютера и привести к «синему экрану смерти».

Об этом сообщает издание Arstechnica . «Некоторые файлы со специальными именами могут запирать систему или приводить к краху ОС, выводя «синий экран смерти». Вредоносные веб-страницы могут загружать эти файлы, используя изображения. Если вы посетите такую страницу (в любом браузере), ваш компьютер вскоре зависнет» и даже может сломаться», - пишет издание.

Речь не идет о вирусе. По данным экспертов, сайт предлагает загрузить изображение в названии файла которого есть $MFT. Данное имя используется в файловой системе NTFS для специального скрытого файла метаданных, находящегося в корневой папке. ОС не может распознать данный файл и компьютер зависает.

Эксперты говорят, что данный баг является технической недоработкой в работе файловой системы NTFS.