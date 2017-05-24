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Украинскому правительству сохранили доступ к российским соцсетям
Интернет-провайдер, предоставляющий услуги в здании украинского правительства, не закрыл доступ к запрещенным на Украине российским социальным сетям и сервисам, сообщают «Украинские новости». Название провайдера не уточняется.
Корреспондент издания отмечает, что без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru, о чем свидетельствуют скриншоты страниц этих сайтов.
Указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских интернет-ресурсов, включая упомянутые соцсети и сайты, вступил в силу 17 мая. Работы по блокировке уже начали крупнейшие мобильные операторы страны «Киевстар», Vodafone, lifecell, один из крупнейших украинских провайдеров кабельного телевидения и интернета «Воля», а также оператор фиксированной связи «Укртелеком».
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