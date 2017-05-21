Thе Guardian раскрыла содержание тайных методичек модераторов Facebook

Британская газета The Guardian раскрыла методики работы модераторов популярнейшей социальной сети Facebook. Согласно заявлению авторов материала, в их руки попали методические пособия и рекомендации на тему модерирования в этом сервисе, причем счет этих документов идет на сотни. Ознакомиться с полным списком рекомендаций можно на сайте газеты.

У модератора Facebook зачастую есть не более десяти секунд, чтобы отреагировать на тот или мной материал, что продиктовано огромным количеством контента. Сотрудники социальной сети имеют четкий регламент реакции практически на все возможные типы нарушений правил сервиса.

К примеру, сообщение о том, что некий пользователь хочет застрелить определенного политика, стоит немедленно удалять как угрозу жизни, а сообщение, автор которого желал бы «свернуть шею» тому же политику, стоит расценивать как образное, реализованное для достижения определенного публицистического эффекта.

Фотографии и другие графические материалы с обнаженной натурой модератор может удалить, только если не распознает в них предмет художественного искусства. В определенных случаях модератор может оставить даже видео, на котором запечатлена насильственная смерть, если посчитает, что такой материал способен служить в качестве методического пособия для изучения душевных болезней.