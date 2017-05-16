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В Киеве заявили о DDOS-атаке на сайт Порошенко
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На сайт Петра Порошенко организована хакерская атака. С таким заявлением выступил замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Его слова приводятся в официальном аккаунте главы государства в Twitter.
«С 15.15 (совпадает с мск. – прим. Рамблер)… интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку из ресурсов «Яндекса» и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и «положить» серверы АП. Наши IT-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы работе интернет-ресурса нет», — заявил Шимкив.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В министерстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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